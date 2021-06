Zanimivo je, da v šestih tekmah domače moštvo niti enkrat ni okusilo slasti zmage in Teksašani zdaj upajo, da se bo ta trend nadaljeval tudi v Kaliforniji. V dresu Dallasa je bil vnovič najbolj razpoložen slovenski reprezentant Luka Dončić, ki je dosegel 29 točk, 11 podaj, osem skokov in tekmecem ukradel štiri žoge. Bržkone pa Ljubljančan še vedno čuti posledice poškodbe, saj je vnovič zaigral polepljen s trakovi, sicer bi bil njegov izkupiček lahko še boljši. Tim Hardaway jr. je dodal 23 točk.

Pri Los Angelesu je blestela trojica, ki je danes dosegla 90 od skupno 104 točk v American Airlines Areni, kjer je bilo več kot 18.000 gledalcev. Ob Leonardu je s 25 točkami izstopal Reggie Jackson s 25 točkami in devetimi skoki, Paul George pa je 20 točkam dodal 13 skokov in šest podaj.

Dallas je uvodno četrtino dobil z 28:26 in v drugi po prostih metih Dončića povedel s 39:30 ter napovedal preboj v drugi krog na zahodu. Nepričakovano pa so se v domači vrsti začele vrstiti napake, vse bolj razigran pa je postajal Leonard. Z delnim izidom 12:2 se je Los Angeles vrnil v igro in odšel na menjavo strani s tremi točkami naskoka.

Tudi po menjavi strani sta bili ekipi blizu, večji del tretje četrtine pa je vodil Dallas. Odločilnih je bilo zadnjih pet minut tekme. Dončić je Dallas pripeljal na zaostanek 88:90. Trikrat zaporedoma je zadel Leonard in z delnim izidom 10:2 so si gostje natančno minuto pred koncem zagotovili neulovljivih 10 točk naskoka. »Uničil nas je. Izjemno tekmo je imel. To počne,« je Leonardovo igro pokomentiral Dončić.

Za nedeljo pa je slovenski košarkar dodal: »Ni pomembno, kje je tekma. Gre za sedmo odločilno in motivirani smo. Zakaj ne bi verjeli vase?«