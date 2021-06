Logotip predsedovanja: stroka zelo kritična

Vladni urad za komuniciranje (Ukom) je včeraj objavil znak in slogan slovenskega predsedovanja Svetu EU, ki ga je izdelal oblikovalec Danijel Kovačič Grmek, zaposlen v uradu. Znak slovenskega predsedovanja je na prvi pogled podoben nemškemu znaku, izbrani slogan pa se glasi “Skupaj. Odporna. Evropa.” Oblikovalci vizualnih komunikacij so do izdelka zelo kritični.