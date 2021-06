Koliko jih je štel napadalec na Davidovića, za zdaj ni širše znano, a zdi se, da bi koeficient na stavo, da je mlajši od trideset, lahko bil okoli 1,60. Navedeni primeri zbujajo vtis, da je posredi generacijski konflikt s koronapospeškom in pomladna regionalna renesansa agresije.

Zato je bil sicer izmišljen šport. Da ljudje konfliktnost rešujemo s posrednimi igrami. V športu obče kot v nogometu se generacijskemu konfliktu reče lepše. Menjava generacij. In dalo se jo je opaziti tudi v naši ligi. Spomnimo se. Med sezono je Bravo zasedel četrto mesto na vseevropski lestvici, kolikšen delež igralnega časa klub namenja igralcem pod enaindvajset let. Svojevrstno je trend potrdil tudi Chelsea z zmago v finalu lige prvakov. N'Golo Kante je resda najboljši igralec tekme, vendar pa je ključno potezo izvedel dvaindvajset letni Mason Mount.

Obenem se zaključuje evropsko prvenstvo do 21 let, ki so ga igrali tudi pri nas in kjer našim ni uspelo priti v nadaljnji krog. Nemčija in Portugalska se bosta pomerili v finalu. Nemci, s katerimi je Slovenija v prijateljski tekmi remizirala, kar je dvignilo upe, da je kaj možnega, pa je bilo po prvem polčasu s Španijo jasno, da ne, so bili v tej rubriki po prvi videni tekmi prepoznani za silovite. Fizično močne. Na drugi strani so Portugalci opozorili nase s hitrostjo, kako so kaznovali napake. Par »osic« imajo v ekipi, obenem pa pregovorno privzgojeno taktičnost. Prva dilema je, ali bi bilo lahko več ali manj golov. Po ne previsokem koeficientu 1,60 sodeč je obče pričakovanje tekma z ne veliko goli, s čimer se gre strinjati. A strinjati se gre tudi, da bi obe ekipi lahko zadeli, za kar pa stavniška kvota 1,78 prav tako ni astronomska. Da bo na koncu 1:1? Ne bi presenetilo. A če bi domača stavnica tudi v tem primeru ponudila kombinirano stavo, bi pozornost zagotovo pritegnila stava na remi in gol na obeh straneh. Srečno vsem.