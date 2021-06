Komisarka iz Strasbourga: slovenska vlada napada človekove pravice

Iz Evrope je prišla nova kritika vladnih napadov na civilno družbo in medije. Komisarka za človekove pravice Sveta Evrope Dunja Mijatović je v memorandumu o svobodi izražanja in medijski svobodi v Sloveniji opozorila na ogroženost demokratičnih standardov. Izvršilna oblast je že pripravila odgovore in vse obtožbe zanikala.