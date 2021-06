V 32 mehiških zveznih državah bodo danes volitve v 500-članski zvezni parlament, poleg tega bodo v petnajstih zveznih državah volili guvernerje, v tridesetih pa lokalne parlamente. Izbrali bodo tudi predstavnike 1900 občinskih svetov in 30 županov. Na volitvah sodeluje ogromno političnih strank, glavni pa sta dve skupini oziroma koaliciji. Na eni strani je vladna koalicija Skupaj delamo zgodovino, ki jo vodi predsednik države Andres Manuel Lopez Obrador, sestavljajo pa jo njegova stranka Nacionalno regeneracijsko gibanje (Morena), Delavska stranka (PT) in Zelena naravovarstvena stranka Mehike (PVEM). Drugi pol predstavlja koalicija Za Mehiko gre, ki so jo oblikovale glavne tri opozicijske stranke, to so Institucionalna revolucionarna stranka (PRI), Stranka nacionalne akcije (PAN) in Stranka demokratične revolucije (PRD).

Za podaljšanje predsedniškega mandata Obe koaliciji je težko ideološko opredeliti, ker veže stranke v njih predvsem tak ali drugačen odnos do Lopeza Obradorja in njegovega programa, ki je blizu socialdemokratski politični paradigmi. Mehiški analitiki opozarjajo na razlike, ki se nanašajo predvsem na interese političnih elit na obeh polih. Napovedi javnomnenjskih raziskav kažejo, da bo Lopez-Obradorjeva koalicija zasedla 314 od 500 sedežev v zveznem parlamentu, kar je blizu kvalificirane absolutne večine. S tem bi bila predsedniku države zagotovljena možnost, da preskoči ovire opozicije pri spreminjanju zakonodaje in zlasti ustave. Po njegovem mnenju je sedanji šestletni predsedniški mandat prekratek za uresničitev političnega projekta, ki si ga je zadal, in bi ga bilo treba podaljšati za dve leti, kot je večkrat izjavil.