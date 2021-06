Jutri bo padla odločitev, ali bo v nemški vzhodni zvezni deželi Saška-Anhalt, ki je po številu prebivalcev in površini primerljiva s Slovenijo, po desetih letih vladanja ohranil oblast ministrski predsednik Reiner Haseloff iz Krščansko-demokratske unije (CDU). Druga možnost je, da bo zmagala skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), ki sicer ne more sestaviti deželne vlade, ker druge stranke sodelovanje z njo izključujejo, bi pa tak poraz CDU predstavljal hud udarec krščanskim demokratom pred zveznimi parlamentarnimi volitvami 26. septembra, na katerih stranki že tako ne kaže dobro – tudi zato ne, ker prvič po 16 letih ne bo kandidirala Angela Merkel, ampak Armin Laschet, ministrski predsednik Severnega Porenja - Vestfalije, ki nima velike podpore med Nemci.

»Če bo v nedeljo AfD prehitela CDU, lahko nastopi vprašanje o menjavi vodilnih v CDU (na zvezni ravni), kar bi stranko oslabilo,« je za agencijo AFP dejal profesor politologije iz Berlina Hajo Funke. Te volitve v Saški-Anhalt so zato zelo pomemben test za 60-letnega Lascheta, ki je aprila postal kanclerski kandidat sestrskih strank CDU in CSU, ko je iz boja izločil najresnejšega tekmeca Markusa Söderja (CSU), ministrskega predsednika Bavarske.

Kako daleč lahko sežejo Zeleni

Na volitvah v deželni zbor Saške-Anhalt leta 2016 je AfD izkoristila begunsko krizo in dobila 24,3 odstotka glasov. CDU je tedaj dobila 29,8 odstotka in je morala poleg socialdemokratov, ki so bili že od prej z njo v deželni vladi, v koalicijo sprejeti še Zelene. Zelo verjetno bo tudi v naslednjih petih letih vladala takšna »kenijska« koalicija (po barvah strank, ki so enake tistim na kenijski zastavi).

Tokrat bi lahko AfD izkoristila koronakrizo s prepočasnim cepljenjem in pretiranimi ukrepi na podeželju. Nekaj volilcev je od lani pridobila tudi z nasprotovanjem ukrepom zaprtja. Če jo na zvezni ravni podpira od 10 do 12 odstotkov Nemcev, ima veliko več podpore v Saški-Anhalt, kjer ob izginjanju industrije ni perspektive in mladi se odseljujejo. Poleg staranja prebivalstva je problem te zvezne dežele tudi beg možganov, tujci z visoko izobrazbo pa se v njej neradi naseljujejo, ker je tam, podobno kot v drugih delih nekdanje Vzhodne Nemčije, veliko skrajno desničarskega nasilja.

Veliko pozornosti bodo na nedeljskih volitvah deležni tudi Zeleni, ki imajo septembra s kanclersko kandidatko Annaleno Baerbock celo možnosti za zmago na zveznih volitvah. Vsekakor bodo jutri dobili veliko več glasov kot leta 2016, a v vzhodnih deželah so bili vedno šibki. Vse šibkejši pa so v Saški-Anhalt socialdemokrati in Levica, ki ji je v zadnjih petih letih veliko volilcev odvzela AfD.