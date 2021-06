Dvojico so septembra lani na prvostopenjskem sodišču obsodili zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja goljufije. Ona je dobila dve leti zapora, on, zaradi goljufije že obsojen, pa tri. Na zatožni klopi sta bila tudi njegova starša, 59-letna mama Tinka Huskić Colarič, ki je bila oproščena, in 66-letni oče Gorazd Colarič, ki je bil zaradi pomoči pri kaznivem dejanju obsojen na enoletno pogojno kazen s preizkusno dobo dveh let.

Sodišče je takrat presodilo, da sta se partnerja Abramov in Adlešičeva dogovorila, da si bo Julija odrezala roko, da bi prejela visoko odškodnino. Obiskala sta pet zavarovalnic, večinoma pa je bila z njima tudi njegova mama, ki je navedla svoj bančni račun, na katerega bi bil nakazan denar, če bi se Adlešičeva, upravičenka na zavarovalni polici, huje poškodovala. V primeru, da bi ostala 100-odstotni invalid, bi dobila 1,6 milijona evrov. Če bi bile poškodbe smrtne, pa bi denar prejel Abramov.

V začetku januarja 2019 si je Adlešičeva na domu Gorazda Colariča na Velikem Osolniku pri Velikih Laščah res odrezala roko. Na sodišču je trdila, da je se je zgodilo med žaganjem drv in da je šlo za nesrečo. Že nekaj dni pozneje je z Abramovom in njegovo mamo obiskala zavarovalnice in zahtevala izplačilo odškodnin – čeprav sta, kot je prvič razsodilo sodišče, s partnerjem dobro vedela, da je šlo za načrtovano dejanje. Mama Abramova je bila oproščena zaradi pomanjkanja dokazov.