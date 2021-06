V četrtek smo na tem mestu poročali, da gospodarski minister Počivalšek ne bo odstopil s tega položaja in postal poslanec, da bi s tem manevrom omogočil razrešitev predsednika parlamenta Zorčiča; pribeležili smo ob tem ministrovo konstatacijo, da si gospodarstvo tega, da on ne bi bil več minister, res ne more privoščiti. Ugotoviti smo iz tega nadalje morali, da bo gospodarstvo najkasneje čez leto dni, ko bo minister Počivalšek pušnil na volitvah, doživelo svoj bridki konec. Storno!

V nadaljevanju objavljamo popravek in preklic naših neresničnih navedb. Iz dejstva, da je predsednik SMC Počivalšek za pravosodnega ministra predlagal stečajnega upravitelja, to pa zato, ker je stečajna zakonodaja programska prioriteta SMC, je mogoče sklepati, da bo gospodarstvo crknilo, še preden bodo volilci penzionirali nepogrešljivega gospodarskega ministra. Gospodarstvu zato svetujemo, naj pred svojim ministrom sp.... čim prej kamor koli, na Ciper, Kajmanske otoke ali v Peking. Reši se, kdor se more!

Ministru brez počitka pa se za objavljene neresnice opravičujemo.