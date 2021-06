Sinéad O'Connor plete obdana z racami in kravami

Irska pevka Sinéad O'Connor se je v svoji karieri najbolj proslavila po dveh stvareh – hitu iz leta 1991 Nothing Compares 2U in tem, da je leto kasneje v ameriški satirični oddaji Saturday Night Live med nastopom, na katerem je zapela War Boba Marleyja, raztrgala sliko papeža. V svoji biografiji Rememberings, ki jo je izdala minuli torek, se spominja obojega. »Ideja, da se je moja kariera iztirila zato, ker sem raztrgala sliko papeža, je napačna. Po mojem mnenju se je to zgodilo zaradi mojih pesmi, ki so postale hit in iz mene naredile pop zvezdo, kar pa nisem bila – bila sem protestna pevka,« se kontroverzna pevka spominja dogodkov iz 90. let in jeze, ki jo je sprožila med katoliki, ko je napadla Cerkev zaradi pedofilije.