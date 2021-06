Menjava gume sredi avtoceste Kaj se je pletlo po glavi Avstrijcu, ki je v petek minuli teden ogrožal varnost vseh na avtocesti, ni jasno, zagotovo pa nič pametnega. Moški je namreč pred izvozom Šempeter v smeri Ljubljane na prehitevalnem (!) pasu menjaval pnevmatiko, kar je s klicem na pomoč policijo obvestilo več voznikov. Policista sta bila kmalu na kraju dogodka, moškega in njegov avto sta prestavila z izjemno nevarne točke, saj je bilo ogroženo tako njegovo življenje kot življenje vseh drugih. Vozniki na avtocesti dosegajo posebno visoke hitrosti, promet pa je bil zaradi prometne konice dodatno gost. Na srečo vseh incident ni imel tragičnih posledic.

Pijanca na kvadrat V petek zvečer se je v reko Temenico zvrnil voznik z avtom vred. Na srečo je možakarja iz vode, ki je skoraj takoj pogoltnila celo vozilo, videla se je le še streha, rešil mimoidoči. 63-letnik je še pred prihodom policistov pobegnil s kraja nesreče, a ni bil pri izbiri skrivališča nič kaj kreativen. Nekaj ur kasneje so ga možje v modrem našli doma. Ugotovili so, da je vozil preblizu desnega roba ceste, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, da je avto že nekaj časa neregistriran in da je bil konkretno pijan. S kolesarjem v podobno neprimernem stanju na cesti so se čez vikend ubadali v Portorožu. Pirančan je vozil po napačni strani ceste in na ves glas kričal, potem pa padel in se poškodoval. Vzrok padca: alkohol.

Božične jelke, brce in motorna žaga Pravo krvavo klanje se je dogajalo za božič leta 2019 na zagrebški tržnici, jabolko spora pa je bila prodaja prazničnih drevesc. V množični spopad so se podali štirje moški in ženski, dva sta pristala v bolnišnici, preostale je odpeljala policija. Na sojenju, ki se je te dni začelo v hrvaški prestolnici, so prišle na dan podrobnosti pretepa, v katerem so bili uporabljeni pesti, steklenice, kovinsko stojalo, smreke in celo motorna žaga! Špetir je sprožila Merima, ki ji je šlo v nos, da Željko služi več kot ona, in to tako, da ji krade stranke. Merima tega, kakopak, ne priznava, prvi udarec je po njenem sprožil nekdo drug in prav tisti naj bi bil kriv za razvoj kasnejših dogodkov. Aja, pa še to – Merima in Željko sta poročena, a očitno ne pretirano srečno. Merima pravi, da ji je kri zavrela že nekaj ur prej, ko jo je mož klofutnil in vanjo še pljunil. Rovajnka se je sicer odvijala v spremljavi brnenja motorne žage. Željko jo je odnesel z raztrganinami, zlomljenim nosom, nekaj zlomljenimi kostmi okoli očesa, zlomljenimi rebri, njegov nečak pa je ostal brez zoba. Sodišče bo imelo še polne roke dela s tem zapletenim primerom.

Primitivec za volanom? Zagrebčani so bili v torek zgroženi nad primitivnim obnašanjem divjaka v mercedesu. V križišču sredi mesta so ugasnili semaforji, promet je usmerjala 23-letna prometna policistka. Živčni 42-letnik naj bi jo najprej nahrulil, nato pa z avtom namerno zapeljal vanjo. Policija je »nestrpneža« prijela, njo so lažje poškodovano odpeljali v bolnišnico. Dan kasneje se je zgodil preobrat. Ko je moški, ki je noč preživel v priporu, policiji pokazal posnetek dogajanja, so ga izpustili, dekle pa bodo ovadili zaradi laganja. Izkazalo se je, da se je z avtom sploh ni dotaknil, spor pa da je nastal, ker ji je solil pamet, kako ne zna opravljati svojega dela in ustvarja še večjo gnečo.