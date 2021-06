Jeremy Clarkson s ferrarija na traktor

Jeremy Clarkson, prvo ime in obraz avtomobilističnega šova Top Gear, zadnja leta pa Grand Toura, je dobil svojo oddajo, v kateri ga bomo lahko spoznali kot kmetovalca. Voditelj, ki se je leta 2015 razšel z britanskim BBC, potem pa ga je takoj pograbil Amazon, je ob prihodu na to pretočno platformo skupaj s svojima sovoditeljema iz Top Geara dobil posebno ponudbo. Ne samo da bodo skupaj pripravljali novo avtomobilistično oddajo, v kateri praktično brez denarnih in geografskih omejitev testirajo različna vozila, ampak bo vsak od njih imel tudi lastno oddajo. James May je postal kuhar in gosti kulinarično oddajo James May: Oh Cook, Richard Hammond vodi pustolovski šov The Great Escapists, Clarkson pa serijo Clarkson's Farm, v kateri seje in sadi pridelke ter ubija ovce. In to, kot pravi, ni lahko za nikogar: »Nihče ne mara ubijati živali. Ne moreš uživati v ubijanju živali, bil bi nor ali sociopat, če bi v tem užival. A to moraš narediti, ker gre za posel. Poleg tega imamo vsi radi pečenko.«