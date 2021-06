Nepreslišano: Vlado Miheljak, kolumnist

Ker se po volitvah 2008 nihče ni imel poguma lotiti misije nemogoče, torej vrnitve pohojene stranke NSi v parlament, se je projekta lotila Ljudmila Novak. In uspela. Stranko je s sicer skromnim rezultatom spravila nazaj v DZ in na naslednjih volitvah potrdila sanacijo. No, Novakova je bila dimenzionirana na zmerni, a stabilni domet stranke, zato so krščanski mladoturki porinili v prvi plan Mateja Tonina. In ga, kot se je hitro pokazalo, vtaknili v preveliko Ljudmilino kiklo. Tudi meni se je takrat zdelo, da lahko mladi, družboslovno izobraženi Tonin nadgradi dosežek Novakove. Da lahko stranko preoblikuje v sodobno krščanskodemokratsko stranko. A se je hitro pokazalo, da je edini prispevek k posodabljanju stranke električna rolka, s katero se je novi predsednik pripeljal na programsko konferenco. V vseh ostalih pogledih je naredil odločni korak nazaj k pretiranemu tradicionalizmu, prežetemu z neoliberalnim ekonomskim in družbenim konceptom. Novakova se je z vrednotami, ki jih je vedno bila pripravljena zagovarjati, prepoznavno približala konceptu Merklove, Tonin se je kasneje spogledoval s politiko prostaka Trumpa, njegov minister Cigler Kralj pa je celo dajal dvoumne izjave o istanbulski deklaraciji. In zato je logično, da je Toninov ključni srednjeročni projekt astronomska vsota za vojaško železje v času, ko zdravstveni, socialni, šolski, kulturni sistem drvijo v katastrofo. Vsekakor zelo krščansko!