Do konca leta 2023 naj bi, kot pravijo v Direkciji Republike Slovenije za vode, v Kostanjevici na Krki izvedli 6,7 milijona evrov vredne ukrepe, ki naj bi dolenjske Benetke varovali pred visokimi vodami. Tako naj bi bilo čez dobri dve leti poplavno varnih 154 objektov in 485 prebivalcev, pa tudi dvajset enot kulturne dediščine, dvanajst kulturnih spomenikov državnega pomena in 38 poslovnih objektov. Sredstva so zagotovljena z dogovorom za razvoj regije Posavje ter Sklada za vode Republike Slovenije.

»V sto letih je bila Kostanjevica devetdesetkrat poplavljena. To je že en kazalnik, kaj pomeni poplavna zaščita. Rešitev so ljudje čakali celo stoletje. Stanovalci so morali obnavljati hiše po vsakih poplavah, veliko škode je bilo tudi na kmetijskih površinah,« razmere v Kostanjevici opisuje župan Ladko Petretič. Ob tem se zaveda, da s projektom vseh težav glede poplav v občini ne bodo rešili, bodo pa rešili sam otok, ki je zaščiten kot kulturni spomenik.

Mobilne stene, nasipi, zidovi… Predvidenih je več kot 1100 metrov mobilnih (tudi zagatnih) sten, 420 metrov nasipov na območju otoka in 1300 metrov nasipov na južnem delu Kostanjevice, 260 metrov zidov in dve črpališči meteorne vode. Južni poseljeni del Kostanjevice na Krki se bo večinoma varoval z nasipi. Zaradi prostorske utesnjenosti bodo nekaj zaščite še vedno izvedli z mobilnimi elementi in klasičnimi armirano-betonskimi zidovi. »Mobilne stene bodo umeščene ob Krki, tako da zidovi v času zunaj poplav ne bi bili vidni iz smeri otoka. Klasični armiranobetonski zidovi pa bodo umeščeni na preostalih lokacijah, kjer zaradi prostorske omejenosti ni mogoča izvedba z nasipi,« pojasnjujejo v direkciji. V območjih za protipoplavnimi nasipi in zidovi so predvideni tudi ukrepi za odvod lastne meteorne vode v času poplav oziroma v času, ko so mobilne stene postavljene. Predvideni sta dve črpališči, ureditev prepustov in namestitev nepovratnih loput za preprečitev vdora vode.