Janez Gams, direktor rokometnega kluba Gorenje: Zlonamerne novice so prišle iz Celja

Rokometaši Gorenja so letos presenetljivo, a zasluženo osvojili naslov državnih prvakov Slovenije. Poleg igralcev in strokovnega štaba ima veliko zaslug za uspeh tudi Janez Gams, ki je oktobra 2018 postal direktor kluba. Nekdanji rokometaš Slovenj Gradca in Gorenja je po izobrazbi pravnik, je pa tudi solastnik in direktor podjetja za razvoj nepremičninskih projektov.