Maja Mihalinec Zidar (sprint), Tina Šutej (skok ob palici), Maruša Mišmaš Zrimšek (3000 m zapreke) in Kristjan Čeh (disk) so slovenski atleti, ki bodo prihodnji mesec gotovo odpotovali na olimpijske igre v Tokio. Med kandidati so na olimpijskem seznamu še Luka Janežič (400 m), Lia Apostolovski, Maruša Černjul (obe višina), Žan Rudolf (800 m), Anita Horvat (400 in 800 m), Neja Filipič (troskok) in Nejc Pleško (kladivo). Zadnji dan za doseganje olimpijske norme je 27. junij. Vsi našteti bodo imeli danes in jutri na prenovljenem kranjskem stadionu priložnost, da si na državnem prvenstvu priborijo olimpijsko vozovnico.

Dober rezultat na državnem prvenstvu je za vse slovenske atlete zelo pomemben tudi zato, ker prinaša veliko število točk za lestvico svetovne atletike v posameznih disciplinah. V Tokio se bodo namreč lahko uvrstili tudi atleti, ki ne bodo izpolnili olimpijske norme, a bodo na lestvicah dovolj visoko, da bodo prejeli olimpijsko vabilo.

Poleg nacionalnih prvenstev so precej ovrednoteni tudi močni mednarodni mitingi. V zadnjem tednu se je v Göteborgu izkazal Žan Rudolf, ki je v svoji paradni disciplini na 800 m s časom 1:46,80 sezono začel najhitreje doslej. Približal se je državnemu rekordu (1:46,00), medtem ko je za olimpijsko normo zaostal za sekundo in pol. Rudolf je po osvojitvi bronaste kolajne na svetovnem prvenstvu v mešanih štafetah z Anito Horvat napovedal, da se bo posebej pripravil za nastop na državnem prvenstvu. Dobro je pripravljena tudi Anita Horvat, ki je ta teden na mitingu v Bratislavi s časom 52,52 na 400 m zasedla peto mesto, a jo do olimpijske norme (51,35) loči še debela sekunda.

Na začetku sezone so najboljšo pripravljenost od slovenskih atletov pokazali Kristjan Čeh, Maruša Mišmaš Zrimšek in Tina Šutej. Čeh je na Ptuju izboljšal državni rekord v metu diska ter z daljavo 69,52 m dosegel evropski rekord do 23 let, Maruša Mišmaš Zrimšek je izboljšala državni rekord na 3000 m z zaprekami (9:16,82), Tina Šutej pa je za njim zaostala le za en cm (preskočila je 474 cm) ter na mitingu diamantne lige v Dohi v skoku ob palici zasedla četrto mesto.

Danes med 18. uro in 21.45 se bodo atleti za naslove državnega prvaka merili na 100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 110 m ovire, 4x100 m, daljini, palici, krogli in kladivu, jutri med 16. uro in 19.45 pa na 200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire, 3000 m zapreke, 4x400 m, troskoku, višini, disku in kopju. Članice bodo prvi dan tekmovale na 100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 100 m ovire, 4x100 m, troskoku, višini, disku in kopju, drugi dan pa na 200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire, 3000 m zapreke, 4x400 m, daljini, palici, krogli in kladivu.