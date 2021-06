Merila za opravljanje posameznih pedagoških in strokovnih poklicev v gimnazijskem izobraževanju so določena predvsem s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 75/15; v nadaljevanju pravilnik). Trenutno veljavna različica je bila sprejeta leta 2015 in določa pogoje za poučevanje posameznih predmetov ter drugih z njimi povezanih aktivnosti v gimnazijskem izobraževanju v Republiki Sloveniji.

V pravilniku so prisotne očitne razlike pri pogojih in ustrezni izobrazbi za poučevanje posameznih predmetov v gimnazijah. To je sicer razumljivo, glede na to, da se posamezni predmeti med seboj bistveno razlikujejo. Tako je težko misliti, da bi lahko na primer francoščino poučeval kdo drug kot posameznik, ki je zaključil ustrezno stopnjo študija francoskega jezika. Vendar je situacija pri nekaterih drugih, večinoma znanstvenih predmetih precej bolj zapletena, predvsem zaradi večjega števila sorodnih študijskih programov. Pravilnik zato določa, kateri izmed priznanih študijskih programov posameznika v zadostni meri kvalificirajo za poučevanje določenega splošnega predmeta (na primer kemija, fizika, biologija itd.) po učnem načrtu za gimnazije. Tako je na primer za poučevanje matematike na gimnaziji kvalificiran vsak, ki je zaključil enopredmetni univerzitetni študijski program matematika (ukinjen z bolonjsko reformo), enoviti magistrski študijski program pedagoška matematika, magistrski študijski program druge stopnje matematika ali matematične znanosti ali enopredmetni magistrski študijski program druge stopnje izobraževalna matematika. Ne pa tudi na primer magister finančne matematike.

Ozki in togi pogoji pri biologiji Med vsemi znanstvenimi predmeti izstopa biologija. Za poučevanje biologije pravilnik kot edini ustrezni študijski smeri določa enopredmetni študijski program biologija (ukinjen z bolonjsko reformo) in magistrski študijski program druge stopnje biološko izobraževanje. Ne pa tudi drugih sorodnih programov znanstvenih smeri biologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (BF UL) ali drugih fakultetah. Tako na primer magistrska študijska programa druge stopnje ekologija in biodiverziteta ter molekulska in funkcionalna biologija posameznika glede na pravilnik ne kvalificirata za poučevanje osnovnih bioloških konceptov, opredeljenih z učnim načrtom za gimnazije. Že res, da se magister molekulske in funkcionalne biologije v času svojega drugostopenjskega študija ni preveč poglabljal v ekologijo in biodiverziteto, in obratno seveda velja za magistra ekologije in biodiverzitete. Vendar moramo upoštevati, da je za vpis na drugostopenjski študij katerekoli izmed omenjenih treh smeri na BF UL treba predhodno zaključiti tudi prvostopenjski študijski program biologije. Na drugostopenjski študij molekulske in funkcionalne biologije, ekologije in biodiverzitete ali biološkega izobraževanja se sicer lahko vpišejo tudi diplomanti katere druge študijske smeri. Vendar morajo v tem primeru opraviti dodatne študijske obveznosti (tako imenovane diferencialne izpite), ki jih določi študijska komisija Oddelka za biologijo BF UL. S tem sistem zelo restriktivno zagotavlja, da vsak magistrant katerekoli izmed omenjenih usmeritev študija biologije na BF UL predhodno usvoji vse osnovne, splošne biološke koncepte. Posameznik, ki je kvalificiran za vpis na enega od omenjenih drugostopenjskih študijskih programov, bi torej moral poznati osnovne, splošne koncepte v biologiji, ki so z učnim načrtom predvideni za gimnazijsko izobraževanje. Ta neverjetna rigidnost in omejevanje kvalifikacij pri predmetu biologija sta toliko manj razumljiva, ko se lotimo primerjave s sorodnima znanstvenima predmetoma kemija in fizika. Fiziko namreč po pravilniku lahko poučuje, kdor je zaključil enopredmetni univerzitetni študijski program fizika (ukinjen z bolonjsko reformo), enopredmetni magistrski študijski program izobraževalna fizika ali magistrski študijski program druge stopnje pedagoška fizika ali fizika. Sicer v primeru fizike le-te ne moreta poučevati tudi na primer magister medicinske fizike ali magister jedrske fizike, s čimer se postavljajo podobne dileme kot v primeru biologije. Vendar je poleg magistrom pedagoških smeri pedagoška kariera omogočena tudi magistrom znanstvene smeri fizika. Če je pri fiziki pravilnik le rahlo bolj elastičen kot pri biologiji, pa pri kemiji omejitev skorajda ni. Ta predmet v gimnazijah namreč lahko poučujejo skoraj vsi, ki so zaključili enega od starih univerzitetnih ali bolonjskih drugostopenjskih študijskih programov na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (FKKT UL). Tako so poleg magistrskega študijskega programa druge stopnje kemijsko izobraževanje ali kemija in enopredmetnega univerzitetnega študijskega programa kemija (ukinjen z bolonjsko reformo) za gimnazijsko poučevanje kemije ustrezni tudi stari univerzitetni in bolonjski magistrski študijski programi kemijskega inženirstva in kemijske tehnologije oziroma tehnike. Ne pa tudi magistranti biokemije ali tehniške varnosti.