»Pubi, usedma se«

Prav neverjetno je, kako malo je treba, da bi rešili večino političnih problemov. Zadoščala bi odkrit pogovor in ustrezno obveščanje. Pri tem mi vedno znova pridejo na misel delavci iz pesmi Iztoka Mlakarja, ki v livarni v vročini, sredi delovnega dne, rečejo: »Pubi, usedma se.« In priletita delovodja in direktor in se zelo hitro o vsem zmenita z delavci, sedečimi ob plavžu, da le ne bi stavkali.