Kako so Avstrijci vse zazidali in kaj so s tem izgubili

V Sloveniji smo konec marca v državnem zboru po skrajšanem postopku sprejeli novelo zakona o vodah, ob glasnih kritikah dela civilne družbe in stroke, ki je tudi opominjala, da o noveli ni bilo potrebne širše javne in strokovne razprave. S posegom v 37. člen zakona se po oceni kritikov širi možnost posegov v vodna priobalna zemljišča. Gibanje Za pitno vodo je zato zbralo 48.479 overjenih podpisov volilk in volilcev pod zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o vodah, in to še pred iztekom 35-dnevnega roka. Državni zbor je odločil, da bo referendum 11. julija.