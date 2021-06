Sedenje na bregu reke

Oni dan sem pil kavo s poslancem parlamentarne opozicije, s katerim sem ob nekaterih skupnih projektih in pomenkih o demokraciji in socialni državi že prehodil del poti do prijateljstva. Ob pogledu na mimoidoče sem mu rekel: »Če bi tamle na cesti ustavil tri ljudi in jih vprašal, kakšne cilje ima Janša in kako jih namerava doseči, bi mi vsi trije odgovorili, in to točno.« »Da, na žalost,« je zavzdihnil moj sogovornik. Prešel sem na vprašanje: »Kaj pa bi odgovorili, če bi jih isto vprašal za tvojo stranko?« »Dva od treh ne bi znala odgovoriti,« je menil, »tretji pa bi rekel, da nasprotujemo Janši.« Pripomnil sem, da bi tudi med člani lastne stranke verjetno dobil podoben rezultat.