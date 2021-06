Diplomatski posvet pred predsedovanjem EU: Diplomacija sitega volka in celega kozla

Pred dobrim desetletjem so v živalskem vrtu v kitajskem mestu Nanchong nepazljivi čuvaji slabo zaprli ograje, zato sta se volk in koza znašla v istem prostoru. Živali so kar se da hitro ločili, da ne bi prišlo do neizbežnega. Vendar sta si volk in koza postala tako všeč, da sta z zavijanjem in meketanjem dosegla, da so ju vrnili v skupno kletko. Volku je še naprej najbolj teknilo meso, medtem ko je koza ostala vegetarijanka.