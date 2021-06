Carlos Pascual: Ena sama fotografija

Eden popularnejših memov, ki sem jih videl v zadnjih letih, prikazuje Neila Armstronga v popolni astronavtski opravi, s čelado, prislonjeno k nogi, in podpisom, ki pravi: »Šel na Luno in posnel pet fotografij.« Na drugi polovici podobe vidimo gospodično, ki pred ogledalom dela selfi, napis pod njo pa se glasi: »Šla sem na stranišče in posnela 37 fotografij.« Podobo si je mogoče interpretirati kot sistemsko mizoginijo, vulgarizacijo kulture – konec koncev se nihče več ne spomni znanstvenega izvora besede mem, ki jo je skoval Richard Dawkins v svojem temeljnem delu Sebični gen in z njo označil najmanjšo enoto kulturne informacije, ki se prek družbe ohranja in širi – a za zdaj se ustavimo pri nepregledni množici podob, v katere smo pogreznjeni.