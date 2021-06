Goran Vojnović: Druga Švica

Ko so bile sanje še dovoljene in so ljudje sanjali o drugi Švici, sem bil še premajhen, star komaj enajst let, da bi njihove sanje razumel. Predvsem to, da smo hoteli biti drugi, mi ni bilo jasno. Takrat se mi je zdelo, da je to tako, kot če bi Mateja Svet hotela postati druga Vreni Schneider. Mogoče bi naše tisočletne sanje bolje razumel, če bi bil kdaj v Švici, tako pa sem o Švici in Švicarjih vedel le to, da so imeli smučarske kombinezone s sirovimi luknjami. Naši fluorescenčno rumeni kombinezoni s črnimi kockami so bili nedvomno lepši. Ali pa je bila samo naša Mateja lepša od Švicarke Vreni.