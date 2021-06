Boris Dežulović: Z vrha do dna

Fotografija je videti kot vsaka druga na Instagramu s hashtagom #kranjskagora ali #pohorje. Lahko bi jo posneli na kateremkoli slovenskem smučišču: moški s smučarskimi očali se namešča za selfi, za njim pa gneča izletnikov in smučarjev z oblekami vseh možnih barv. Nekateri pijejo čaj, drugi se pogovarjajo, tretji se pripravljajo na pot nazaj, od spodaj že prihajajo četrti, peti pa sedijo in uživajo v prekrasnem pogledu. Množica rekreativcev, inštruktorjev in amaterjev, starih in mladih, je bila v kadru fotografije – epidemiološki ukrepi so popustili in ljudje so se zgrnili v priljubljeno letovišče; gneča je že takšna, da je v kotu fotografije videti dva, ki sta tik pred tem, da se stepeta, ko se prepirata, kdo je komu stopil na nogo, tretji pa ju poskuša umiriti.