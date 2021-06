Pahor je tako danes po pogovorih s predsedniki osrednjih institucij EU izrazil pričakovanje, da bo vlada v kratkem času do predsedovanja zagotovila stabilno financiranje STA, ki si po njegovih besedah to zasluži, tudi v luči 30-letnega neprecenljivega poslanstva, ki ga opravlja.

Pričakuje tudi zelo pohitren postopek imenovanja dveh delegiranih tožilcev, saj da za predsedujočo državo skoraj ne bi mogli najti opravičila, da tega ne zagotovi v času, ko vodi EU in bi morala biti pri tem in še kakšnem drugem vprašanju za zgled.

O tem je Pahor, kot je dejal v pogovoru s slovenskimi dopisniki v Bruslju, danes odkrito govoril s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem.

"Od vlade, s katero sodelujem in sem zato s strani dela javnosti tudi kritiziran, pričakujem, da bo razumela, da so nekatere stvari, ki zdaj predstavljajo izziv za naš ugled na predvečer predsedovanja, in da jih bo rešila," je dejal predsednik.

To po njegovih besedah pričakujejo najprej naši ljudje in institucije pa tudi naši partnerji v EU, ki nam zaupajo in vidijo Slovenijo še vedno kot državo, ki je v marsičem naredila velike korake naprej v minulih 30 letih.