Cestne tolpe se bojujejo za »ozemlje« in posel z mamili, infrastruktura je propadla, mesto v četrt praktično ne vlaga nobenega denarja več. V četrti ni ne parkov ne otroških igrišč, tudi dobrih šol ni. Otroci se igrajo v ruševinah nekdanje šole, ki so tolpam dolgo časa služile kot skrivališče za drogo in orožje. Cesare Moreno, 75-letni nekdanji učitelj, se je v Ponticelliju rodil in odrasel. Pravi, da otrok in mladostnikov ne bo prepustil kriminalu, zato jim hoče ponuditi perspektivo. Ustanovil je društvo Maestri di Strada (Ulični učitelji), ki naj bi jih obvarovalo pred tem, da bi pohajkovali po ulicah in zašli na krivo pot. Skupaj s svojo ekipo je Moreno v prejšnjih letih razvil metode, s katerimi se otroci skozi igro učijo veščin za premagovanje težav v življenju. »Želimo jim približati lepoto in umetnost ter jih opogumiti, da začnejo sanjati o lepši prihodnosti,« pojasnjuje Moreno. Po rednem pouku tako otroci pridejo v Cubo, propadlo nekdanjo šolo, prostore katere je moralo društvo samo obnoviti, saj mestu za kaj takega primanjkuje denarja. Na različnih glasbenih in umetnostnih delavnicah skušajo izraziti in predelati, kar doživljajo v četrti, polni nasilja. Pogosto se jih udeležijo tudi njihovi starši, ki na tak način ponovno vzpostavijo vezi z mladostniki, za katere so verjeli, da so že izgubljeni. Učni projekt pa ne poskuša le ujeti generacije, ki bi brez njega najbrž imela precej slabšo prihodnost, temveč z njeno pomočjo tudi spremeniti četrt, ki naj bi v prihodnosti postala bolj prijazna za njene prebivalce.