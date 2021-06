V pridigah duhovniki še danes hujskajo proti istospolno usmerjenim, ki naj bi jih po njihovem obsedli zli duhovi, in še iz časov kolonialne zasedbe je v kazenskem zakoniku odstavek, ki homoseksualnost kriminalizira. Obstajajo celo skupine, ki so »pravico« vzele v svoje roke in ciljno preganjajo vse istospolno usmerjene. V Gani se zato tisti, ki ljubijo drugače kot večina, soočajo z neprestanim strahom. Največkrat upravičeno, saj istospolne v tej državi pretepajo, linčajo in zapirajo, pravi Dramanijeva. Kdor svojega partnerja išče preko zmenkovnih aplikacij, tvega, da ga bodo zvabili v past, izropali in posilili. Kdor se po zaščito obrne na policijo, tvega, da ga bodo aretirali. Šele na družbenih omrežjih je Dramanijeva spoznala, da mnogi doživljajo enake krivice, kot jih izkuša sama, ter jih pozvala, naj se ne skrivajo več. »O tem moramo odkrito spregovoriti,« je dejala. Tako se bodo ljudje na to navadili in bodo lahko istospolni počasi zaživeli bolj varno. Dramanijeva je zato aktivna v pobudi LGBT Rights in Ghana, ki je januarja v Akri odprla varno sobo za istospolne, vendar se je zatem začel pravi pogrom nad aktivisti pobude. Verske skupine so pozvale k odporu, na spletu so objavili podatke in fotografije aktivistov, konec februarja je policija opustošila in zaprla pisarno pobude. Najbolj vidni člani so se poskrili in skušajo poslej proti zakonodaji, ki bo, kot kaže, še bolj omejila njihove pravice, protestirati preko družbenih omrežij. »Če bi poskušali organizirati proteste v živo, bi me ustrelili,« je prepričana Suhaidatu Dramani.