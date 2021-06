Podobno kot druge predsedujoče države bodo posebne profile slovenskega predsedovanja »EU2021SI« odprli tudi na omrežjih Twitter, Instagram in Facebook. Delovati bodo začeli konec junija, na njih pa bo možno spremljati aktualne dogodke in pogledati v zakulisje predsedovanja.

Kot so sporočili iz Urada Vlade za komuniciranje je zaradi negotovih razmer Slovenija pripravila vse potrebno za izvedbo dogodkov tako v živo kot na daljavo. Visoke goste bomo gostili na posestvu Brdo pri Kranju, kjer imamo enega najsodobnejših centrov za organizacijo protokolarnih, poslovnih in drugih dogodkov v Sloveniji. Med osrednjimi prizorišči bodo tudi Ljubljana, Bled, Portorož, Maribor in Postojna.

»Skupaj. Odporna. Evropa.«

V prvi novici, objavljeni na spletnem mestu www.si2021.eu, sta predstavljena logotip in slogan slovenskega predsedovanja. Celostna grafična podoba slednjega odraža naše vodilo, prednostne naloge in cilje, združene v sloganu »Skupaj. Odporna. Evropa.« Slogan je izbran kot odziv na izzive, s katerimi se spoprijema Evropska unija, in kot odgovor na vprašanja glede prihodnjega razvoja, ki bodo v središču razprave o prihodnosti Evrope.

Med predsedovanjem si bomo prizadevali aktivno prispevati h krepitvi odpornosti EU proti krizam na zdravstvenem in gospodarskem ter energetsko-podnebnem in kibernetskem področju, so zapisali na Uradu vlade za komuniciranje in podarili, da so za krepitev odpornosti ključni medsebojna povezanost, sodelovanje in solidarnost vseh za dobro prav vsakega evropskega državljana. Vse to je združeno v sloganu »Skupaj. Odporna. Evropa.«

Logotip slovenskega predsedovanja, ki je nastal v sodelovanju med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Uradom Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, ima večplasten pomen. Trak v barvah slovenske zastave izrisuje silhueto Triglava, slovenskega narodnega simbola, ki predstavlja suvereno in samostojno državo ter hkrati trdno članico Evropske unije. Obenem simbolizira vzpone in padce, ki so del razvoja Evropske unije. A prav zaradi spoštovanja temeljnih evropskih vrednot in vztrajnih prizadevanj vseh za skupno dobro je Evropska unija po vsakem padcu še odpornejša in bolj povezana. Evropske vrednote so vodilo slovenskega predsedovanja, zato je nad Triglavom sedem zlatih zvezd z evropske zastave. Da je zvezd sedem, ni naključje. Število predstavlja sedmo kitico Prešernove pesmi Zdravljica in s tem slovensko himno. Besedilo himne poziva k dialogu in odprti družbi ter širi idejo o povezovanju in mirnem sobivanju vseh narodov.