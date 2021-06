Belgijska policija je prijela pet osumljencev, od katerih so trije mladoletni, ki naj bi 14. maja letos na pokopališču Westerbegraafplaats v Ghentu skupinsko posilili 14-letno punco. Ta je tja šla po dogovoru s prijateljem, naknadno so se jima pridružili še štirje fantje, poročajo lokalni mediji. Izmenjevaje so jo posiljevali, grozljivo dejanje fotografirali, slike pa objavili na družbenih omrežjih. S tem so si sami izkopali grob, saj jih je policija odkrila ravno na osnovi fotografij.

»Trije mladoletniki so v ustanovi, nad katero bdi sodišče za mladoletnike, dva osemnajstletnika pa smo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanju odredil enomesečni pripor,« so v izjavi za javnost potrdili na tožilstvu. Dekle aretacij ni doživela, saj si je štiri dni po srhljivem napadu vzela življenje.

»Ostal sem brez besed, sočustvujem z družino in prijatelji žrtve. Osumljence so prijeli, preiskava se nadaljuje. Pravici bo zadoščeno,« se je na twitterju oglasil pravosodni minister Vincent van Quickenborne. Žrtve spolnega nasilja je pozval, naj napadalce prijavijo, saj obstaja mnogo inštitucij in ljudi, ki bi jim radi pomagali v tako težkih trenutkih.