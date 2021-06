V soboto bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa predvsem v severnih krajih spremenljivo oblačno z nekaj nevihtami. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer.

Tudi v ponedeljek bo vreme še nestanovitno.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi zahodnimi do severozahodnimi vetrovi doteka k nam v višinah razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno vreme. Popoldne bodo na območju Alp nastale krajevne nevihte.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden, v soboto pa bodo vremensko najbolj občutljivi lahko imeli manjše vremensko pogojene težave.