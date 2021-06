Bostonu in Carolini tretji tekmi serije drugega kroga

Hokejisti Bostona in Caroline so v gosteh po podaljšku dobili tretji tekmi serije 2. kroga končnice severnoameriške profesionalne hokejske lige NHL. Boston je z 2:1 ugnal New York Islanders in v seriji povedel z 2:1, Carolina pa je bila s 3:2 boljša od Tampe in zaostanek v zmagah znižala na 1:2.