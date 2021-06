Zaradi predčasnega poletja na Otoku je še posebej na obalah in v parkih v teh vročih sončnih dneh vsepovsod še več sproščenih ljudi. Po 17. maju je namreč vlada uveljavila tretji del načrta sproščanja protikoronskih ukrepov (od štirih). Tako se lahko na prostem druži do trideset ljudi, lahko so tudi v pubih in restavracijah, smejo v kino, v gledališče, v telovadnico, doma se lahko druži do šest ljudi iz različnih gospodinjstev in neomejeno število članov dveh gospodinjstev. Svojci in prijatelji lahko ostanejo čez noč.

Večina Otočanov je po dveh lanskih in najdaljši letošnji karanteni, razglašeni šestega januarja, povsem zadovoljnih s trenutno »svobodo«, in ne bi imela nič proti, če bi vlada odložila zadnji del sproščanja, predviden za 21. junij. Posebno zaradi strahu pred novim zapiranjem, povezanim z ocenami vse več epidemiologov, da je Britanija zaradi indijskega seva kljub izjemno uspešnemu cepljenju na pragu novega vala pandemije.

Na Borisa Johnsona, ki je skoval nesmiselno frazo o dnevu osvoboditve, tako pritiskajo predvsem iz gospodarstva, od koder zahtevajo, da se drži obljubljenega datuma nadaljnjega sproščanja. Trenutno na primer najbolj iz letalske industrije, tudi zato, ker je vlada Portugalsko, ki so jo Britanci preplavili v zadnjih dveh tednih, po njenem nerazumno črtala z zelenega seznama.

Na Johnsona pritiskajo tudi iz njegove konservativne stranke, v kateri najvplivnejši ljudje in velika večina poslancev nočejo niti slišati besede odložitev. 21. junija naj bi odpravili vse »zakonske omejitve socialnih kontaktov«. To bi pomenilo, da bi se lahko kjer koli, na prostem in v notranjih prostorih, družilo neomejeno število ljudi. Spet bi odprli nočne klube in koncertna prizorišča in dovolili neomejeno število obiskovalcev na nogometnih stadionih in množičnih prireditvah.