Nepreslišano Ali Žerdin urednik Sobotne priloge

STA je bila nalogi kos. Po treh desetletjih obstoja je cenjen vir informacij. Svet seznanja s tem, kaj se dogaja v Sloveniji. Slovenijo seznanja z dogodki pri nas in v svetu.

In ker gre za spoštovano institucijo, infrastrukturo slovenskega medijskega prostora, danes za obstoj STA zbiramo plastične zamaške. Prostovoljne prispevke. Čeprav gre za spoštovanja vredno institucijo, vlada zakonskih in pogodbenih finančnih obveznosti do agencije ne izpolnjuje. Zato zbiramo zamaške. Zbrani prostovoljni prispevki so infuzija, ki agencijo ohranja pri življenju. Za zdaj. Dolgoročno ne more nihče živeti s cevkami, ki organizmu dostavljajo zbrane plastične zamaške, podarjene esemese in prostovoljne donacije. In četudi je zbiranje donacij in zamaškov v državi, ki razume, kaj je skupno dobro, nepotrebno početje, za zdaj ne gre drugače.

Jasno stališče, da STA spada v skupno dobro te skupnosti, je z donacijami namesto države, ki jo pooseblja sedanja vlada, izrekla družba. Delo