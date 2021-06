Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene ni imel nobenih možnosti, da bi ponovil lanski uspel in se uvrstil v 3. krog letošnjega Rolanda Garrosa. Ljubljančan je proti Diegu Schwartzmanu po dveh urah in 21 minutah izgubil s 4:6, 2:6, 4:6 ter se v 2. krogu poslovil od tekmovanja. Bedene je ob štirih zmagah izgubil drugi dvoboj proti nizkoraslemu Argentincu, ki pa je bil prvič na medsebojnih dvobojih član svetovne deseterice.

Slovenki uspešni med dvojicami

Od današnjih slovenskih nastopov sta bili s svojima partnericama uspešni obe slovenski igralki Andreja Klepač in Polona Hercog. Prva je bila s Hrvatico Darijo Jurak s 7:6 (2), 6:1 boljša od ameriške naveze Madison Brengle-Danielle Collins. Pozitivno sta presenetili Mariborčanka in Japonka Misaki Doi, ki sta bili s 7:6 (3), 6:4 boljši od Nizozemk Lesley Pattinama Kerkhove in Rosalie Van der Hoek. Zanimivo je, da se v šestnajstini finala obeta slovenski dvoboj, saj si bosta na nasprotni strani mreže stali Tamara Zidanšek (s partnerico Arantxo Rus) in Andreja Klepač. Zmagovalni par pa se bo lahko v osmini finala pomeril s Polono Hercog, če bosta z Misaki Doi ugnali Tajvanki Hao-Ching Chan in Letisho Chan.

Jutri bo nov zanimiv slovenski dan v Parizu, saj se bo prvič v zgodovini slovenskega tenisa zgodilo, da bosta v 3. krogu turnirja največje četverice igrali dve Slovenki. Polona Hercog je imela danes med dvojicami odlično generalko pred današnjim dvobojem s predlansko finalistko OP Francije Marketo Vondroušovo. Tekmeci se bosta v četrtem dvoboju pomerili v teniškem kompleksu Suzanne Lenglen. Tamara Zidanšek bo skušala ob 11. uri na igrišču številka 7 upravičiti vlogo favoritinje proti Čehinji Katerini Siniakovi.