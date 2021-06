Policisti so v 14-dnevnem nadzoru v 1020 primerih izrekli opozorila, 49 kolesarjev pa je vozilo pod vplivom alkohola. Mariborski policisti so med 17. in 30. majem zaznali 252 kršitev, 202 kolesarja pa so preizkusili z elektronskim indikatorjem alkohola. Osem jih je kolo vozilo pod vplivom alkohola, od tega trije pod mejo 0,52 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka in pet nad to mejo. Napisali so tri obdolžilne predloge, izrekli 87 glob in izdali 178 opozoril.

Na Policijski upravi (PU) Koper pa so izvedli 48 testov z elektronskim indikatorjem alkohola in pri treh ugotovili stopnjo nad 0,52 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka. Sicer pa so ugotovili 59 kršitev, izrekli 46 opozoril, izdali 11 plačilnih nalogov in podali tri obdolžilne predloge. Ugotovili so, da so najpogostejše kršitve kolesarjev vožnja po neustrezni površini, vožnja brez luči, uporaba mobilnega telefona med vožnjo in neuporaba zaščitne čelade. V času izvajanja intenzivnejših nadzorov so se na območju PU Koper zgodile štiri prometne nesreče z udeležbo kolesarjev.