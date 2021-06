Roman Blatnik, Ljubo Dobaj, Dušan Dobnikar, Jože Dovžan, Ivan Ertl, Bojan Mandeljc, Konrad Merlak, Milovan Plahuta, Andrej Repovš, Ferdinand Vičič. Morebiti je kateri izmed gospodov vaš sosed, a bolj je pomembno, da gre za navdušene kolesarje, ki se lahko pohvalijo, da so odpeljali vseh dosedanjih 39 maratonov Franja. V en glas zatrjujejo, da bodo na startu tudi letos. Prireditev, ki bo 12. in 13. junija, je tako že 40. po vrsti, organizatorje pa veseli, da se je v tem času razvila v eno največjih rekreativnih prireditev na svetu.

Maratona se je oprijel slogan od Franje do Toura, ker je bil med udeleženci v preteklosti tudi rogovec Tadej Pogačar, aktualni zmagovalec dirke po Franciji, njegov podpis pa krasi vse rumeno obarvane spominske majice, ki jih dobijo udeleženci velikega in malega maratona. Predvidoma naj bi se v dveh dneh zbralo okoli 8000 kolesarjev. Najmlajši bodo tako nastopili na 1,2 kilometra dolgem kolesarskem izzivu, družinsko-šolski maraton bo dolg 25 kilometrov, Barjanka 83 kilometrov, za najbolje pripravljene, tudi željne tekmovanja, pa bosta kot nalašč mali (97 km) in veliki maraton Franja (156 km).

»V 39 letih smo prebrodili številne težave. Čaka nas nekaj posebnega. Vsako leto se maratona Franja veselimo, saj gre za praznik slovenskega kolesarstva, veseli pa nas tudi, da je iz leta v leto več kolesark, lani je bila vsaka četrta na startu ženska,« pravi Jože Mermal, predsednik organizacijskega odbora. Maraton je seveda še kako pomemben za razvoj kolesarstva v Sloveniji, saj bi brez sredstev, ki jih pridobijo z organizacijo, kolesarsko društvo Rog, ki velja za valilnico talentov, težko preživelo. »Fantje moji, če ne bi imeli Franje, bi mi hitro zaprli 'štacuno',« ponavlja besede legende slovenskega kolesarstva Zvoneta Zanoškarja Gorazd Penko, ki je direktor maratona že 19 let. Za udeležence pa maraton prinaša ogromno lepih spominov, anekdot, prijateljstev, druženj, trpljenja in veselja. »Danes, ko je kolesarstvo pri nas že skoraj tako cenjeno in priljubljeno kot drugje po svetu, lahko tisti, ki so vztrajali in podpirali ta dogodek in kolesarski šport, s ponosom napišejo na domačo steno ali steno avle v podjetju slogan Od Franje do Toura,« še pravi Penko.

Dejansko je maraton Franja za številne ljubitelje kolesarjenja radost, svoboda in ponos na dveh kolesih, zelo pomemben pa je tudi za prepoznavnost mesta Ljubljana. Letošnji ne bo poseben zgolj zato, ker bo že 40. po vrsti, temveč tudi zato, ker na neki način pomeni, da smo uspešno premagali epidemijo koronavirusa, ki nam je več kot eno leto krojila vsakdan in nam v veliki meri preprečila ukvarjanje z rekreativnim športom. Prvi maraton Franja pa nosi tudi veliko simbolike. Organizirali so ga 22. julija 1982, na dan vstaje slovenskega naroda.