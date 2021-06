Po zapletenih in dolgih pogajanjih je osmim izraelskim strankam tik pred iztekom roka v sredo opolnoči uspelo doseči dogovor o oblikovanju nove vlade, znotraj katere je ogromno osnovnih programskih razlik, druži pa jih zlasti nasprotovanje sedanjemu premierju Benjaminu Netanjahuju. O tem, za kako pisano – ali po trditvah kritikov nenačelno – koalicijo gre, morda najbolje kaže podatek, da bo sploh prvič v vladi sodelovala kakšna stranka izraelskih Arabcev (Raam ali Združena arabska lista), ki je s štirimi poslanci sicer najmanjša v parlamentu, a je s svojimi glasovi pomagala doseči minimalno vladno večino 61 sedežev v 120-članskem parlamentu. Opazovalcem v sredo ni ušel detajl, kako je vodja stranke Mansur Abas podpisoval dokument o podpori vladi za mizo skupaj z vodjo zavezništva Yamina in bodočim premierjem Naftalijem Bennettom, nacionalistom, ki bi anektiral dele Zahodnega brega ter nadaljeval judovsko naseljevanje zasedenih ozemelj in ima torej diametralno nasprotna stališča od Arabcev oziroma Palestincev, kar je po rodu tudi sam Abas. Ideja te vlade ekipe zato je, da se najbolj eksplozivih političnih tem ogne in skrbi predvsem za gospodarsko okrevanje.

Premier s šestimi poslanci Abas je svoj vstop v vlado opravičil s tem, da bo skrbel za interese izraelskih Arabcev, ki predstavljajo dobro petino prebivalstva. V vladni program so tako zapisali 13 milijard evrov vredne projekte obnove infrastrukture v arabskih predelih in ukrepe za zmanjšanje nasilja v arabskih četrtih pa tudi ustavitev rušenja črnih gradenj v teh soseskah ter uradno priznanje več beduinskih naselij v puščavi Negev. Abas je bil zaradi podpore vladi deležen ostrih kritik drugih arabskih strank, nekaj pa je k njegovi odločitvi gotovo prispevalo to, da odpira vrata koncu dvanajstletne vladavine Netanjahuja. Bennett je po drugi strani tarča ostrih kritik Netanjahujevega Likuda in njegovih strankarskih zaveznic. Očitajo mu izdajo, ker se je pridružil opozicijskemu bloku, potem ko se je najprej pogajal z njimi, neuspešno. Bennett, nekdanji obrambni minister, je sicer že pred volitvami trdil, da ne izključuje sodelovanja z nikomer, zase pa je izposloval tudi dobro kupčijo. Njegova stranka ima samo šest poslancev, pa bo vseeno prvi dve leti premier, nato pa bo zamenjal položaj z vodjo opozicije Yairjem Lapidom, čigar stranka Yesh Atid ima sedemnajst poslancev, in bo zadnji dve leti vlade zunanji minister. Seveda če bo ta, glede na raznovrstnost in nestabilne politične razmere v državi, tako dolgo obstala.