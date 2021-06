V obrambo ustavnega sodišča

Da je bila odločitev ustavnega sodišča o 39. členu zakona o zdravju »politična«, mu očita Peter Jambrek; podobno govori minister Hojs, češ, zakaj se spravljajo na člen zakona, ki velja že od leta 1995, zakon pa je bil zadnjič noveliran leta 2006. Odgovor je jasen: leta 1995 je bil sprejet zakon z zelo problematičnimi določili; toda ta določila so spala, bila so prvič uporabljena šele leta 2020, in resnica teh določil, njihova ustavna spornost, je postala očitna. Zakaj očitati ustavnemu sodišču, da ni presojalo o tem členu, dokler je bil samo zapisan? V spečih členih raznih zakonov se lahko skriva še marsikaj neustavnega, ustavno sodišče pa ne presoja kvalitete zakonov nasploh: neustavnost pride na dan v uporabi takih zakonov oziroma njihovih členov. Na neustavnost tega člena je jasno opozorila njegova prva uporaba: vladi daje potuho pri omejevanju državljanskih pravic, saj jih lahko ona sama omejuje kar po mili volji. Zadnji čas, da je to povedalo ustavno sodišče, in hvala mu!