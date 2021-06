Mojster prekucniškega preigravanja pomenov

Akademski kipar in performer Marko A. Kovačič je neumoren zbiralec zavrženega, pa naj gre za kiparska dela, ki niso bila več po modi novih ideologij, za kose pohištva, stripe, medalje ali polomljene igrače. In je vrhunski mojster sestavljanja asemblažev in brikolažev, kot jih lahko zdaj vidimo na razstavi Javka pri Rdeči zvezdi v nekdanji trboveljski tovarni Mehanika.