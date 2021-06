V nedeljo zvečer je na regionalni cesti na Vranskem po trčenju v tovornjak, ki ga je voznik polkrožno obračal, življenje izgubil 40-letni motorist, njegov desetletni sopotnik je tragedijo preživel z lažjimi poškodbami. V sredo zvečer je v Ribnici 43-letni voznik motorja KTM v nepreglednem ovinku zapeljal na bankino, izgubil oblast nad vozilom, se prevrnil na levi bok in z motorjem vred drsel po cesti. Ko ga je izpustil, se je zaletel v stebriček ograje in zaradi hudih poškodb umrl. To sta le dve od krvavih zgodb motoristov, ki so se v zadnjih tednih zgodile na slovenskih cestah. Statistika je črna – samo maja je umrlo osem motoristov, skupno letos dvanajst. »Napotke in priporočila vzemite resno, saj niso namenjeni samim sebi, temveč temu, da bomo na cestah vsi varnejši,« opozarjajo v Agenciji za varnost prometa (AVP) in na policiji. In glede na to, da se je poletje šele dobro začelo, prav zaradi tega pa je na cestah več motoristov, nas je lahko le strah vse višjega števila žrtev.

Vse letošnje motoristične žrtve so bili moški, največ je bilo starih od 25 do 34 let ter od 45 do 54 let. Kar sedem motoristov je nesrečo povzročilo samih. Do konca maja se je pripetilo 138 nesreč, v katerih so bili udeleženi motoristi (lani 142) ter 90 voznikov mopedov (lani 100), skoraj dve tretjini teh nesreč so povzročili motoristi in mopedisti sami. Najpogostejša vzroka sta bila neprilagojena hitrost in izsiljevanje prednosti, še kaže statistika. Čelade na glavi nista nosila en umrli motorist in en umrli mopedist. Hudo poškodovanih je bilo skupno 46 voznikov enoslednih motornih vozil, lažje pa 111.