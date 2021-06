Gospodarstvo über alles

Odločitev je padla. Predsednik SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek je včeraj svojo stranko obvestil, da bo ostal minister še naprej, »ne glede na razmere v državnem zboru«. Tam, kot je znano, bi vladna koalicija, premier in 45 poslancev krvavo potrebovali še njegov poslanski glas, da bi s predsedniškega položaja končno odstavili SMC-jevega odpadnika Zorčiča in naredili red v razštelanem parlamentu. Ampak Počivalšek svojega ministrskega stolčka ni pripravljen zamenjati za poslanskega, ker si gospodarstvo takega pretresa, ko on ne bi bil več minister, v teh zaostrenih razmerah res ne more privoščiti.