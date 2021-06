Smrt boga in otrok (SBO): Hop-hoperji, ki se ne pustijo uokviriti

SBO ali daljše Smrt boga in otrok so ljubljanski hip hop, rap in trap kolektiv, ki se pozna že iz gimnazijskih klopi, javnost so nase prvič opozorili leta 2017. Nocoj bodo pred CUK Kino Šiška na 7. showcase festivalu Ment Ljubljana rapali v živo, nekaj bo komadov z zadnje plošče Trans, nekaj pa starejših hitov.