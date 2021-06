Umirjeni dnevi

V zadnjih dneh je trgovanje na borzah bolj umirjeno, brez večjih nihanj in premikov. Posebnih novic ali dogodkov, ki bi poskrbeli za več dinamike, ni bilo. Indeks S&P 500 se počasi bliža najvišji vrednosti iz meseca maja in je od nje oddaljen manj kot odstotek. Zdi se, da je strah pred višjo inflacijo, ki je prejšnji mesec poskrbel za nemirnost, med vlagatelji popustil. Tudi zahtevana donosnost 10-letne ameriške državne obveznice se je v zadnjih dveh mesecih ustalila in je trenutno okoli 1,6 odstotka. V zadnjih dveh mesecih torej ni več naraščala. Morda bodo za več dogajanja poskrbeli v petek objavljeni podatki z ameriškega trga dela. Potem ko so maja podatki razočarali, ustvarjenih je bilo le 266.000 delovnih mest namesto pričakovanih milijon, za junij pričakujejo 655.000 na novo ustvarjenih delovnih mest. Se pa zadnje dneve zdi, da se počasi na trg spet vrača pripravljenost za večja tveganja in špekuliranje. Tako je v tem tednu, podobno kot že januarja, prišlo do novih ekscesov z delnico AMC. Tečaj delnice, ki jo dvigujejo uporabniki spletne strani Reddit, je v zadnjih dneh zrasel za več kot 500 odstotkov, od začetka leta pa za kar 2900 odstotkov. Pri tem ni bilo nikakršnih fundamentalnih razlogov za takšno rast. Tudi na trgu kriptovalut je v zadnjih dveh tednih po velikih izgubah prišlo do stabilizacije.