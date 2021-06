Preiskavo so sprožili na podlagi prijave enega od ovadenih. Izkazalo se je, da je od septembra 2018 do februarja 2019 neformalni vodja gospodarske družbe s sedežem v MO Koper z bančnega računa podjetja neupravičeno nakazoval denar na bančni račun, ki ga je imel eden od zaposlenih odprtega za svoj popoldanski s.p. Ta je nakazani denar sproti dvigoval in februarja 2019 kot samostojni podjetnik podpisal več lažnih računov, izdanih družbi, nakazovalki denarja. Pri nezakonitostih pa je neformalnemu vodji družbe pomagala tudi formalni direktor in še en zaposleni in sicer tako, da sta sodelovala pri izvedbi spornih plačil. Firmo so oškodovali za skoraj 52.000 evrov. Kako so si denar medsebojno razdelili, kriminalistom ni uspelo ugotoviti.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti jim grozi od enega do osmih let zapora, za ponareditev ali uničenje poslovnih listin pa do dve leti.