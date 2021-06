Peljal je skozi rdečo na semaforju in nato s povečano hitrostjo peljal naprej proti bolnišnici, kjer je zavil levo. Čez nekaj minut so ga policisti uspešno ustavili iz nasprotne smeri, saj zaradi ozke ceste ni mogel mimo službenega vozila. Izkazalo se je, da za volanom sedi 23-letni Koprčan. Alkotest je pokazal 0,42 mg/l ali po starem 0,8 promila. Začasno so mu odvzeli vozniško in spisali plačilni nalog zaradi neupoštevanja modrih luči, vožnje v rdečo, neuporabe smernih kazalcev, vožnje po nasprotnem smernem vozišču ter neupoštevanja prometne signalizacije (talnih označb). Skupno bo moral plačati 1150 evrov globe, dobil pa je tudi osem kazenskih točk.