Policisti bodo o ugotovitvah podali poročilo pristojnemu tožilstvu. Do požara je po poročanju uprave za zaščito reševanje prišlo nekaj minut pred sedmo uro. Z ognjem so se spopadli gasilci prostovoljnega društva Zgornja Bistrica. Ker je obstajala nevarnost iztekanja goriva iz rezervoarja, so aktivirali še gasilce iz Slovenske Bistrice, ki so morali iz rezervoarja prečrpati približno 200 litrov nafte.