celo za 50 % višji kot v enakem obdobju lani (pri tem je potrebno upoštevati prvi val pandemije v lanskem letu). Zelo vzpodbudna je marža iz poslovanja (EBIT marža), ki je z vrednostjo približno 13 % na rekordnih ravneh. Vlagatelje je pomiril tudi najnovejši podatek o novih brezposelnih Američanih, ki je na najnižji ravni od začetka pandemije. Tudi iz Evrope prihajajo dokaj ugodne vesti. Cepljenje proti virusu COVID-19 počasi vrača življenje v normalne okvirje.Dodatno podporo trgom so dali tudi komentarji iz Evropske centralne banke, kjer ne zaznavajo inflacijskih pritiskov, tako da bodo lahko nadaljevali z ekspanzivno monetarno politiko in odkupi obveznic. Glavni evropski delniški indeks, STOXX Europe 600, je tekom tedna dosegel novo rekordno vrednost. Podoben mejnik so postavile tudi delnice nemške borze, merjene z indeksom DAX. So pa med evropskimi državami precejšnje razlike – medtem ko nemška borza žanje rekorde, italijanska in španska dolgoročno gledano capljata daleč zadaj. Italijanski indeks je najvišjo vrednost dosegel daljnega leta 2000, od takrat pa se je skoraj razpolovil. Pri pregledu azijskega dogajanja se ozrimo na Hong Kong, kjer je v preteklem tednu parlament skoraj enoglasno sprejel spremembe volilne zakonodaje. Policija bo v prihodnje preverila poslanske kandidate in njihovo stopnjo »domoljubja«. V kolikor kandidat ne bo prestal preizkusa, se lahko poslovi od kandidature. Izgleda, da je samostojnost Hong Konga vse bolj pod vprašajem.

Za konec pa namenimo še besedo o zanimivih spremembah v donosnostih posameznih sektorjev. V preteklih letih smo konstantno spremljali izjemne rasti tehnoloških delnic, v zadnjem obdobju pa se je trend kar nekako obrnil. V letošnjem letu so po donosnosti v ospredje stopile panoge, ki so bile v preteklih letih v nemilosti vlagateljev. Delnice bank so letos pridobile več kot 30 %, družbe iz energetskega sektorja pa dobro četrtino. Po drugi strani pridobivajo tudi tehnološke naložbe, vendar bistveno manj (MSCI IT; +5,8 %). Vseeno pa so vrednotenja bank, ne glede na rast preteklih mesecev, še vedno dokaj nizka. Za zanimivost povejmo, da je Apple, podjetje z največjo tržno kapitalizacijo, vreden kar 24-krat več kot največja banka evroobmočja (BNP Paribas). Vsekakor naj na tej točki ponovno opozorimo, da se trendi hitro in nepredvidljivo spreminjajo, zato je še toliko bolj pomembno, da imamo dobro panožno in geografsko razpršen portfelj.