Kot je na virtualni novinarski konferenci povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto France Božičnik, jih je v začetku leta 2018 ameriška uprava za boj proti drogam obvestila, da je zaznala posameznike iz Slovenije, ki so se na območju Dominikanske republike dogovarjali za nakup večje količine kokaina.

Gre za organizirano kriminalno združbo

V sodelovanju s tujimi policisti so ugotovili, da gre za organizirano kriminalno združbo. 18. maja so na podlagi sodnih odredb opravili 18 hišnih preiskav v Ljubljani, Novi Gorici in Celju. Med eno so odkrili skladišče, v katerem so zasegli nekaj manj kot 79 kilogramov različnih drog, namenjenih oskrbi slovenskega tržišča, med drugim kokain, heroin in amfetamin. Odkrili so tudi opremo za mešanje, stiskanje in pakiranje drog. Analize še potekajo, na osnovi razpoložljivih podatkov pa po besedah Božičnika ocenjujejo, da je vrednost zasežene droge nekaj milijonov evrov.

Pridržali so 17 osumljencev, slovenskih državljanov, ki so jih ovadili za 16 kaznivih dejanj, povezanih s prepovedano drogo. Devet so jih privedli na zaslišanje na Okrožno sodišče Krško, kjer je sodnik zanje odredil pripor.

Sedem osumljencev iz omenjene združbe so tudi ovadili kaznivega dejanja pranja denarja. Ugotovili so namreč, da so z drugimi, zaenkrat še neidentificiranimi člani mednarodne hudodelske združbe, ki je delovala na območju Italije, Nemčije, Srbije in Slovenije, poleti 2019 organizirali in sodelovali pri prenosih večjih količin denarja, pridobljenega z izvrševanjem kaznivih dejanj. Osumljencem so v Srbiji zasegli skoraj milijon evrov gotovine.

Kriminalno združbo 17 slovenskih državljanov je po do zdaj znanih podatkih vodil 36-letni Ljubljančan, ki je bil zadolžen tudi za nabavo droge, med drugim v Dominikanski republiki. Večino osumljencev je policija v preteklosti že obravnavala za kazniva dejanja, povezana z drogami in pranjem denarja.