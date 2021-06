Nemčija je od lanske spomladi, ko je izbruhnila pandemija covida-19, za ukrepe, s katerimi je država zavirala gospodarski padec, zapravila 300 milijard evrov, je dejal Altmaier. "Zahvaljujoč izjemnim skupnim naporom smo uspeli preprečiti resno škodo," nemška tiskovna agencija dpa povzema finančnega ministra.

Po njegovi oceni so uspeli ohraniti do okoli milijon delovnih mest. Altmaier se je ob tem zavzel za to, da se stimulativni gospodarski ukrepi za podjetja, ki pomoč še potrebujejo, nadaljujejo tudi po 30. juniju, in sicer do konca leta. V prihodnjem tednu naj bi se o tem dogovorili s koalicijskimi partnerji iz vrst socialnih demokratov.

Minister je prepričan, da bodo uspeli preprečiti zlorabo sistema. "Podjetja, ki se bodo prijavila za pomoč, bodo morala predložiti konkretne dokaze o izgubi," je poudaril.

Nemška zvezna vlada je pred natanko letom dni odobrila 130 milijard evrov vreden paket pomoči za pomoč podjetjem in državljanom. Zasebno potrošnjo so med drugim spodbujali z nekajmesečnim znižanjem davka na dodano vrednost ter otroškimi dodatki, poroča dpa.