Obiskovalci javnih kulturnih prireditev bodo odslej lahko zasedli do 75 odstotkov razpoložljivih fiksnih sedišč. Razrahljan pogoj omejitve števila obiskovalcev velja tako v zaprtih javnih prostorih kot na prostem, so sporočili z Urada vlada za komuniciranje.

Tudi na športnih tekmovanjih bo po novem lahko zasedenih 75 odstotkov sedišč in ne več 50. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov določa še, da se morajo izvajalci programov usposabljanj za strokovno delo v športu enkrat tedensko testirati s hitrim antigenskim testom.

Zrahljani tudi ukrepi na področju kongresne dejavnosti

Vlada je v sredo z novi odlokom, ki bo začel veljati v ponedeljek, nekoliko zrahljala ukrepe na področju kongresne dejavnosti. Izvajanje te dejavnosti bo še naprej omejeno s pogojem PCT (preboleli, cepljeni, testirani), a ne več z omejitvijo na polovični zasedenosti zmogljivosti sedišč, temveč na 75-odstotni zasedenosti.

Kongresne dejavnosti tako tudi od ponedeljka dalje ne bo mogoče izvajati v celoti, kot so v sredo sporočili po seji vlade. Na gospodarskem ministrstvu so danes namreč pojasnili, da bo še naprej veljala omejitev, a bo ta nekoliko zrahljana. Predpisane razdalje na prostem in v zaprtih prostorih bodo veljale še naprej.

Vlada sicer s ponedeljkom sprošča ukrepe na področju izvajanja dimnikarskih storitev in gradbenih del, rahlja pa tudi omejitve pri ponujanju nastanitev in predpisanem zagotavljanju prostora na stranko v trgovskih centrih. Obenem se ukinja prepoved uživanja hrane in pijače pri osebnem prevzemu na prevzemnih mestih.