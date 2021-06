Počivalšek seznanil izvršni odbor SMC, da ne glede na razmere v DZ ostaja minister

Izvršni odbor SMC se je danes seznanil z odločitvijo prvaka SMC Zdravka Počivalška, da ne glede na razmere v DZ ostaja na mestu gospodarskega ministra oz. se ne bo vrnil v DZ, saj si gospodarska panoga trenutno ne more privoščiti dodatnih pretresov. Počivalšek ocenjuje, da koalicija še vedno deluje dobro in učinkovito, so za STA pojasnili v SMC.